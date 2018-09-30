中市府響應臉部平權 承諾打造燒傷友、家庭宜居城市

2018-09-30 15:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕陽光基金會啟動「臉部平權環台推廣計畫」，全台走透透募集響應學校及縣市首長簽署支持，今在台中市邀請民眾加入臉部平權世代，台中市副市長張光瑤簽署承諾書，宣示打造「認識、理解、接納、友好」大台中，成為支持燒傷傷友家庭的宜居城市。

張光瑤指出，台中市政府將與陽光基金會共同實踐臉部平權運動，將結合社政、教育等部門辦理教育宣導，落實平權教育、擴大資源整合等面向，期望培養民眾的臉部平權素養，朝更友善、公義的社會邁進。

台中市社會局呂建德指出，自八仙塵燃事件後，台中市政府為提供中部地區燒傷民眾更及時、可近性的服務，104年起委託陽光基金會辦理「中部地區燒燙傷重建中心」，3年多來已提供中部地區84位燒傷傷友重建服務，服務人次達1萬2615人次，他深感燒傷傷友在重新踏入社會，需要很大的鼓勵與支持。

陽光基金會執行長舒靜嫻指出，基金會自民國100年倡導臉部平權，藉由到校園進行宣導、社區活動設攤宣導、辦理臉部平權日系列活動等，已逐步喚起社會大眾對「臉部平權」議題之關注與認識。

今日活動也邀請到中部地區燒燙傷重建中心傷友到場分享，有傷友表示，因為外貌的改變，曾面臨孩子及社會大眾對他外貌的不理解及好奇眼光，但「何必在意別人怎麼看你？自己活得開心最重要！」他也要為了家人努力堅持下去，更認同推動「臉部平權」運動的重要性。