全台首次國家公園越野賽 選手體驗墾丁美景

全台首次國家公園越野賽，選手在大尖山下起跑。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-29 22:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕被譽為全球最「野」的越野賽事，今起兩天在墾丁國家公園境內舉辦全台首次國家公園越野三鐵賽，參賽者必須自力完成橫越1500米原始開放水域、26公里的越野單車翻山越嶺、10公里極限越野跑步，超過90%賽道都在山林野地，墾管處強調，全程都要求使用現有林道，希望這項活動吸引更多國內外選手看到墾丁之美，重新打響當地觀光。

全台首次的國家公園越野賽，分為10公里、21公里越野路跑及42公里越野鐵人三項，除了游泳在墾丁小灣海域進行，越野單車及路跑都從大尖山腳下沿著林道穿越良巒溪，抵達滿州及恆春邊界的門馬羅山，再由赤牛嶺跑向大山母山，下坡後從石牛溪河床抵達終點墾丁青年活動中心。

這項全球越野巡迴賽事目前有23年以上的歷史、在全球超過33國、每年舉辦超過300場的系列賽，是世界規模最大、風行最久的越野巡迴賽事，每位參賽者必須自力完成橫越1500米原始開放水域、26公里的越野單車翻山越嶺、10公里極限越野跑步，賽道規定需80%以上都是原野，難度比一般三鐵賽高上不少，今年來自20國共500名選手參加。

主辦單位表示，XTERRA全球越野巡迴賽事，最知名的賽道在原野景觀美麗的夏威夷群島，第一次在台灣舉辦的越野巡迴賽事，找遍台灣各地，唯有墾丁地區能有符合鐵人三個項目，且能80%以上都是原野賽道的區域，經過與屏縣府及墾管處長時間的研究申請，成功完成賽道規劃，希望賽事帶動墾丁得天獨厚的地形，成為亞洲的夏威夷。

賽事進入國家公園山區，雖然極具特色卻也引發破壞生態的質疑，墾管處處長劉培東指出，這項賽事從一年多前就申請審查，經過多次路線討論，嚴格要求只能經過原有的林道，並配合當地社區人員監督，墾管處及屏縣府決定在墾丁地區觀光低迷之際，同意舉辦健康並推廣自然美景的活動，期盼引領各國遊客重新認識墾丁珍貴的自然風光。

全台首次國家公園越野賽，選手90%賽道都在山林野道。（記者蔡宗憲翻攝）

全台首次國家公園越野賽，選手90%賽道都在山林野道。（記者蔡宗憲翻攝）

全台首次國家公園越野賽，選手90%賽道都在山林野道。（記者蔡宗憲翻攝）

全台首次國家公園越野賽，20國選手參加。（記者蔡宗憲攝）