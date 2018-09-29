國際學生程式設計競賽 台灣學子勇奪世界冠軍

新北市板橋高中高三學生蔡旻諺（左四）、林栢瑋（左三）、高雄中學學生鄭天鈞（右四），在板中郭兆平老師（左二）及中華民國電腦學會副理事長蔡教授（右二）帶領下，參加澳洲2018國際學生程式設計競賽勇奪世界冠軍。（板中提供）

2018-09-29 20:52

〔記者何玉華／新北報導〕新北市立板橋高中高三學生蔡旻諺、林栢瑋，代表台灣遠征澳洲參加國際學生程式設計競賽（International School Software Competition，ISSC ）一路過關斬將，勇奪世界冠軍。

板橋高中今天晚間指出，蔡旻諺、林栢瑋與雄中學生鄭天鈞8月參加「全國青年程式設計競賽」奪冠，經學校老師郭兆平持續培訓，並參加電腦學會集訓後，前往澳洲參加國際競賽，再次奪冠，是板中之星、台灣之光。

校方指出，蔡旻諺、林栢瑋都是在地就學、就讀數理資優班的學生，蔡旻諺畢業於江翠國中，因為修習數學專題課程，對「遞迴」相關題目非常擅長畢；林栢瑋業於溪崑國中，修習物理專題課程，專攻邏輯分析與思考型的題目，兩人常一起研究魔術方塊，學期中的假日或暑假幾乎都會相約練習題目，或上網找學習資源強化解題能力，兩人平時的練習與默契，加上指導老師的引導，是本次奪牌的重要關鍵。

蔡旻諺、林栢瑋兩人的程式設計能力，在106學年分別獲得新北市資訊科學能力競賽第1、2名的成績，蔡旻諺也已經獲得台大、清大等資工科系推薦入學的資格。