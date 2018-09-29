保健》吃中藥減重「白色食物」須忌口？ 醫生說...

2018-09-29 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕許多人為肥胖所苦，近年開始求助中醫調整體質，欲以溫和又不傷身的方式瘦身，日前網路上卻流傳一則說法，指出在吃中藥助減重的過程中，「須避免食用白色食物，以免影響藥效造成破功。」

據《華人健康網》報導，彰化員生醫院中醫內科主任吳莉瑩表示，在中醫理論下，將季節食物區分成5種顏色和味道，並且各有相對應的器官，如秋季養肺，白色入肺，白色食物適合秋天養身，包括牛奶、高麗菜、白花椰菜、白蘿蔔、菇類、薏仁、山藥及水梨等，不過由於屬性寒涼，一般人吃下肚沒問題，但有「易胖體質」的人可要注意！

據了解，中醫將肥胖類型大致分為5類，隨著症狀表現各有不同，對白色食物的「限制」也有不同，其中「胃熱痰瘀」的肥胖者是唯一可以食用白色食物調理身體的類型，只要遵從「適量」原則，並避開燒烤辣炸等燥熱食物，即可擺脫肥胖。

報導指出，本身體質就偏虛弱的「脾濕水腫型」及「氣血虛弱型」，分別適合喝「四神湯」和「黃耆枸杞茶」來健脾利濕、培補氣血；因壓力導致肥胖的「肝鬱氣滯型」，多喝「玫瑰花茶」搭配睡前泡澡可放鬆身心，同時疏肝理氣。而這3類型的肥胖者應盡量避免攝取白色食物。至於常發於老年和熬夜族的「肝腎兩虛型」對白色食物應完全忌口，天熱時可酌量食用松子和杏仁，天冷時選擇黑芝麻、核桃及腰果，滋養肝腎。

吳莉瑩強調，選擇合適的食物既能維持身體健康，也能幫助瘦身，而民眾如有減重需求，須先洽詢專業中醫師再實施，切勿自行判斷。