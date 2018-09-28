雲林肉品市場辦品嚐會 推薦國產羊肉是食補首選

羊肉特色料理。（記者廖淑玲攝）

2018-09-28 16:58

〔記者廖淑玲／雲林報導〕天氣逐漸轉涼正是羊肉進補好時機，雲林縣政府與雲林縣肉品市場行銷國產羊肉，今天邀集養羊戶共襄盛舉大理品嚐會，呼籲消費者多多購買及支持雲林在地的國產羊肉。

今天雲林國產羊肉品嚐會邀集縣內羊肉爐業者共襄盛舉，雲林縣副縣長丁彥哲、雲林肉品市場總經理李謀仁、中華民國養羊協會理事長林浚琛等人都到場推荐雲林羊肉美味安全，吃羊肉首選雲林國產羊肉。

縣內羊肉爐業者也提供獨特料理，有林內羊肉爐的麻油炒羊肉、斗六日日旺羊肉爐端出三杯羊肉、大埤日日興羊肉爐涼拌羊肉、北港台灣羊羊肉爐白切羊肉、羊肉湯及褒忠尚鼎羊庄鹹酥羊肋條，昆宜牧場現場烹煮藥膳羊肉湯，色、香、味俱全，讓人大快朵頤，讚不絕口。

丁彥哲表示，羊肉性溫熱、補氣滋陰，富含高蛋白、低脂肪、低膽固醇及豐富膠原蛋白，養身保健四季皆宜，還是中醫養身觀念中最滋補的優質肉品。

李謀仁說，雲林縣肉品市場在1988年開辦羊隻拍賣，是全國首創羊隻交易市場，帶動全台羊肉爐風潮，雲林縣羊隻在養頭數1萬3000餘隻，雲林肉品市場全年交易平均約2萬隻是重要的特色產業，一年產值超過2億5000萬元。

羊肉暢銷旺季每星期二、五都吸引全國承銷人到雲林肉品市場交易，李謀仁強調，天氣愈來愈冷，不管是簡單的涮羊肉、熱炒或藥膳，都能吃到羊肉真正的鮮甜，帶動羊肉買氣熱絡，雲林肉品市場羊隻交易單日約400頭，今天拍賣價每公斤行情約250元，值得消費者信賴。

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