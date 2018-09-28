罕見「白子」小環頸鴴現身水田 鳥友驚艷

被鳥友俗稱為「小白」的小環頸鴴，因基因缺陷，全身羽色白化。（圖由讀者提供）

2018-09-28 15:51

〔記者張議晨／宜蘭報導〕罕見的「白子」小環頸鴴現身水田！宜蘭縣有民眾在水田間發現1隻小環頸鴴，但羽色全白相當少見，有鳥友發現後驚豔，紛紛前往拍攝，直呼「很幸運」。

屬過境鳥類的小環頸鴴，每年8月間飛抵台灣過冬，隔年4月再飛回原棲地，近日在宜蘭縣1處休耕水田，正巧被民眾發現來台過冬的小環頸鴴，不過，有隻羽色有異於正常的灰褐色，整身潔白顯獨特。

民眾隨後通報鳥友前來觀察，不願具名的鳥友說，他從事鳥類攝影多年，第一次在野外碰到全身白的小環頸鴴，起初還以為是別種鳥類，但從外型觀察，發現特徵與小環頸鴴相似，趕緊將照片傳給鳥類學會專家判讀，才確定是小環頸鴴的突變「白子」。

因白子小環頸鴴在台灣少見，鳥友到場後，紛紛驚艷「怎會這麼幸運碰到牠」；被鳥友俗稱「小白」的小環頸鴴，雖不遠處有家族群體，但多數時間是獨自覓食，鮮少與同類出門，鳥友稱，應是與白子外觀在野外較為突出有關。

鄭文修解釋，白子屬基因缺陷，各類生物都有可能發生，如人類白化症患者，或是先前出現在台南林內鄉的「白猴子」，都是這類狀況；鳥類白子出現率約萬分之一，鷗科等繁殖量大的鳥種，白子發生機率較高。

至於「小白」會不會因為羽色而被排擠，鄭文修認為排擠應不至於，但白色外觀失去保護色，難免會增加老鷹、蛇類等天敵發現機會。