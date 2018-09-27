潭美颱風來勢洶洶 華航、長榮、台灣虎航、樂桃取消沖繩航班

2018-09-27 18:32

首次上稿 17:33

更新時間 18:32

〔記者陳宜加／台北報導〕受潭美颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航、樂桃航空、華航、長榮航空陸續宣布明天9月28日往返日本沖繩航班異動。

台灣虎航稍早宣布最新航班異動：

IT230 桃園─沖繩那霸提前至05:50起飛

IT231 沖繩那霸─桃園提前至09:10起飛

IT232/IT233 桃園─沖繩那霸來回航班取消

IT288/IT289 高雄─沖繩那霸來回航班取消

樂桃航空也宣布，明天9月28日MM922台北（桃園）→沖繩（那霸）、MM925沖繩（那霸）→台北（桃園）、MM926台北（桃園）→沖繩（那霸）、MM934高雄→沖繩（那霸）等4個航班全數取消。

9月29日則包括MM921、沖繩（那霸）→台北（桃園）、MM922台北（桃園）→沖繩（那霸）、MM925沖繩（那霸）→台北（桃園）、MM926台北（桃園）→沖繩（那霸）、MM933沖繩（那霸） →高雄、MM934高雄→沖繩（那霸）等6個航班全數取消。

樂桃指出，已訂位旅客無論訂購機票的票價類型為何，均提供旅客轉乘樂桃其他航班，無須支付手續費；或以原付款方式全額退費。

華航也說，由於潭美颱風接近日本地區，9月28日CI0120、CI0121、CI0122、CI0123台北往返沖繩的航班全數取消。

受潭美颱風影響，長榮航空稍早也宣布，明（28）往返台北─沖繩的4個航班全部取消。

長榮表示，持有長榮、立榮航空國際線9月28日至10月1日確認機位並已開票者，若因潭美颱風導致班機被取消或異動，10月11日前可改訂10月11日前其他國際線航班，且與原機票相同行程與訂位艙等，免收價差、稅差、改票手續費一次。