北部3縣市大雨特報 颱風週五、六最靠近台灣

氣象局清晨已針對台北、新北、基隆發布大雨特報。（資料照）

2018-09-27 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕東北風影響下，今天北部和東半部易有局部短暫陣雨，其他地區為晴到多雲的天氣，中部山區和南部午後有局部午後雷陣雨的機率，氣象局清晨已針對台北、新北、基隆發布大雨特報。今天氣溫方面，北部低溫約22至24度，高溫28至30度，其他地區白天高溫約31至33度。

中央氣象局指出，第24號中度颱風「潭美」目前移動速度仍緩慢，今天開始將稍微往西北方向移動，週五、週六最靠近台灣，之後從台灣、琉球群島中間海域北轉，預計下週日將影響日本琉球、九州、四國天氣，赴日旅客需注意航班資訊。

氣象局指出，明天、週六受颱風外圍環流影響，北部和東北部易有局部大雨或豪雨發生。海面風強浪大也會持續多日，浪高達6至8公尺，海上作業或海邊活動請特別注意安全。

台灣地區下週日起受東北風影響將轉涼，下週一至下週三天氣偏乾、日夜溫差大，北部低溫將下探20至22度，其他地區早晚也會開始有秋意。

另外，今天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，並有較大風浪；受到颱風接近影響，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島易有長浪發生。

空氣品質方面，今天雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；宜蘭空品區為「良好」等級。

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