長庚引進機器人助問診 民眾不怕說不清病況

2018-09-26 21:36

〔記者林惠琴／台北報導〕機器人成幫助問診小幫手！林口長庚醫院與台灣諾華合作，引進觸控電子看板、ZENBO機器人與QR CODE發展出「醫病共享決策平台」，讓病人可在候診時間，自行輸入自評病灶、治療方式選擇等問卷，讓診間醫師參考，增加問診效率、促進醫病溝通，預計先用於皮膚科疾病乾癬。

林口長庚醫院皮膚科主任鐘文宏表示，乾癬屬於需要長時間治療的疾病，且治療方式多元，從口服用藥、外用藥膏、光照治療，甚至生物製劑，因此醫病必須良好溝通，但經常因為看診時間有限，無法充分討論。

鐘文宏認為，若病人在看診前，可先透過機器人與相關機制完成「乾癬看診小幫手」與「乾癬自我評估」問卷，包含目前疾病概況、治療方式、菸酒習慣、乾癬性關節炎評估等，待進到診間時，醫師對其病況的掌握度幾乎可達8成，就可直接進入核心討論。此外，也可在看診後由醫師評估是否需要填寫「乾癬醫病共享決策」問卷，以助病患獲得最適切的治療方式。

長庚決策委員會主委程文俊指出，醫病共享決策是以患者為中心的臨床醫療執行過程，讓醫療人員與患者在進行醫療決策前，能就現有實證醫療結果，結合病人自身偏好與價值，提供所有可考量選擇，再由醫病雙方達成共識，做出醫療決策。

27歲的李先生為乾癬病人，提及過去在有限的看診時間裡，可能無法完整說明疾病狀況，或是出了診間才發現遺漏要問的問題，但試用「醫病共享決策平台」後，除了問卷題目提醒許多以前經常忘記或不知道如何詢問的問題外，並提供豐富的衛教資訊，加上可參與疾病治療的討論，讓他覺得十分有幫助。