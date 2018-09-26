頭份中華市場都更 上百攤商安置有譜

頭份市中華市場年久失修，許多設備皆老舊不堪，藏有安全隱憂。（記者鄭名翔攝）

2018-09-26 17:23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣擁有一甲子歷史的苑裡市場，日前一把惡火燒毀百間攤位，也燒出老舊市場的公安問題。頭份市中華市場成立46年，為當地最大的黃昏市場，但設備老舊髒亂、動線不佳引人詬病，頭份市公所擬進行都市更新改善市場環境，將於尚順廣場旁公11停車場設置臨時市場，安置原有攤商，以利後續都更順利進行。

中華市場位於仁愛路及自強路交叉口，占地近千坪，共約170間攤商，但由於主建物老舊未修繕，周遭也皆為鐵皮搭蓋攤商，不僅空間動線混亂，附近更缺乏停車空間，亂象叢生，不僅嚴重影響周邊交通，也藏著安全隱憂，遭外界批為「頭份之瘤」。

2016年內政部營建署補助「中華市場周邊地區都市更新案」360萬元，加上公所配合款40萬，共投入400萬元進行都更前置作業，現由苗栗縣政府負責進行都更規劃，公所則設法提供安置攤商場地。

頭份市公所近期相中尚順廣場旁的公11停車場作為臨時市場預定地，並已取得地主們同意，已發包執行規劃設計，若計畫可獲下屆市長支持延續，最快明年上半年可完成臨時市場，屆時將可提供足夠空間擺攤、停車。

苗栗縣政府工商發展處表示，目前中華市場都更案已完成初步規劃設計，但未來仍須與公所討論後才會定案，暫無法提出確切工期。公所則傾向可讓攤商回歸的多用途新市場暨商業大樓作為改建方向。