從颱風破壞中復原...樂桃航空明起促銷 最低880元

2018-09-26 17:20

〔記者陳宜加／台北報導〕以日本大阪關西機場為基地的樂桃航空，從燕子颱風破壞中復原，今天宣布9月27日起，推出「連結心關係，搭乘樂桃去」限時促銷，台北─沖繩最低880元、東京1400元、大阪1280元。

促銷期間自明天9月27日起至9月29日午夜12點，適用出發時間為今年10月9日至明年3月30日。台北─札幌促銷價1880元、台北─仙台1880元、台北─東京羽田1400元起、台北─大阪1280元、台北─沖繩880元起；另外，高雄─大阪1280元起、高雄－沖繩1080元起。

樂桃從台灣出發飛往日本已有7條航線，樂桃執行董事井上慎一表示，位於關西機場的樂桃經歷燕子颱風，以最快速度恢復班機起降，始終秉持服務初衷。台灣是樂桃最重要的海外航點，持續新增台日新航線。

樂桃指出，2012年開航台北─大阪航線，目前每週共計56個航班，載客數超過300萬人次。為讓日本旅客更加認識台灣，樂桃發行免費刊物《PEACH LIVE》，最新一期以「台北」為主題，深入介紹在地旅遊資訊，於日本各航點機場、契約合作餐廳、旅館免費索取。

此外，號稱「精品級航空」的星悅航空預計10月28日飛進台灣，首航北九州─台北、名古屋─台北航線，已於昨天9月25日開賣，開航紀念價單程2800元；另免費提供30公斤托運行李，優惠適用於明年3月30日前。

星悅是日本進軍台灣市場的第7家航空公司，2條航線均從日本出發，且為天天飛航，北九州時間為晚去早回、名古屋則為早去晚回。票種分3種，STAR COMET單程票價約新台幣2800元。STAR PLANET票價則為3000至3200元、STAR UNIVERSE約1.1至1.2萬元間。