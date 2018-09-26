推廣用在地、吃在地 台東辦食材友善餐廳甄選

鼓勵用在地、吃在地，台東縣政府將辦食材友善餐廳甄選。（記者張存薇攝）

2018-09-26 08:44

［記者張存薇／台東報導］「台東品牌」的農漁特產品品質有保證，為鼓勵在地餐飲業者多使用在地好料、消費者多吃在地好食材，台東縣政府農業處舉辦「食材友善餐廳」甄選，希望大家一起來，多支持在地！

農業處長許瑞貴表示，台東環境天然、也沒有工業，消費者對台東生產的農漁特產品深具信心，除了拓展外銷，包括近日將把紅藜、茶葉、梅子、薑等試銷到新加坡，也希望鼓勵台東業者多選用在地食材，提供安全、安心的餐飲。

農業處指出，台東縣在2年前開始推動綠色友善餐廳徵選，今年為鼓勵在地餐廳業者使用在地有機、友善農產品，也創造台東特色料理，因此正式改名為「台東食材友善餐廳」甄選。

報名將於10月1日開跑、10月31日截止，評分標準包括採用在地有機、有機轉型期及產銷履歷食材等及衛生安全、節約能源、綠色採購等項目，入選店家「食材友善餐廳-標章獎」可獲得獎金2萬元及「食材友善餐廳-食材獎」識別標章，食材獎1星獎店家可獲得獎金3000元、2星獎可獲得獎金5000元、3星獎可獲得獎金8000元。

活動報名詳情請上網查詢台東網路農場 或洽詢臺東食材友善餐廳活動小組（089）343295。