心肌梗塞患者機場搶救無效 金門醫療後送機制待檢討

2018-09-25 23:58

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣議員陳滄江今天召開記者會指出，呂姓心肌梗塞患者因為維持心跳的「主動脈內氣球幫浦」上不了醫療專機，須由空勤總隊直昇機由台灣到金門接人，後因金門醫院人員不諳該幫浦儀器操作，呂姓患者於停機坪搶救無效，枉死機場。

陳滄江邀集衛福部金門醫院、金門縣衛生局、承攬醫療後送的飛特立航空公司，研議未來改飛大型醫療專機、尋找體積更小的幫浦儀器取代，並檢討後送時效，不讓悲劇重演。

陳滄江說，醫療專機8月6日起每天24小時長駐金門，就是要縮短過去透過空勤隊直昇機，從申請、台灣駐地飛金門約2至3小時的黃金時間，沒想到這項4年要價新台幣4億9800餘萬元的契約剛上路就發生憾事，且就在停機坪、在那麼多醫護人員的面前，大家只能眼睜睜，卻束手無策，任誰的心都會「痛」。

「飛特立」運務組長羅文光說，當初演練後，就已將無法搭載「主動脈內氣球幫浦」（IABP）儀器的結果通報縣衛生局；事發當天，相關審查單位詢問時，也在第一時間回報無法搭載該儀器，公司對此事深表遺憾。

陳滄江說，60多歲的呂姓心肌梗塞患者21日上午11時多送金門醫院急診，下午2時許進行心導管手術，院方認為必須緊急後送台灣本島治療，沒想到發生憾事。

陳滄江指出，醫療專機進駐金門後，一般鄉親都以為專機不僅能取代過去空勤總隊直昇機執行的後送任務，且能24小時都在金門待命，沒想到一台「主動脈內氣球幫浦」（IABP）儀器上不了飛機，就突顯了這個問題。

衛福部金門醫院副院長董文雅說，類似需要IABP儀器的個案，平均每年有1至3例；院內會針對此事進行檢討改進。

金門縣衛生局長王漢志說，將針對醫療專機的機型大小和後送流程，盡快和飛立特公司展開研議，避免憾事發生。