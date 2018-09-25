食藥署預告開放橄欖油渣萃取物 首創「孕婦幼兒不宜食用」警語

2018-09-25 19:15

〔記者吳亮儀／台北報導〕橄欖榨油後剩下的果渣仍可再加工萃取物質，作為膳食營養補充品，不過我國目前還未開放可使用；食品藥物管理今天預告，未來可開放使用並訂定規定，也首創標示警語「孕婦及嬰幼兒不宜食用」。

市面上販售許多橄欖油商品，橄欖經榨油後剩下果渣，不少食品業者仍會將這些果渣再拿來加工取得萃取物，作為膳食補充品。

食藥署今天預告訂定「食品原料油橄欖果實渣萃取物（含羥基酪醇）之使用限制及其標示」草案，規定這項食品原料使用時應符合規定，其羥基酪醇（Hydroxytyrosol）含量為15%到40%，每日使用量以羥基酪醇計為20毫克以下。

食藥署食品組簡任技正林旭陽說，簡單來說這就是橄欖果渣的再萃取物，目前雖然台灣還沒開放可使用，但有業者提出申請欲在台上市，因此食藥署依規定做檢視。

食藥署依據業者檢具的安全性資料並邀集專家討論，決議規範此類產品所含的「羥基酪醇」含量及每日使用量，確保食用安全。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌說，這個橄欖果渣萃取物其實裡面有很多成分，主要是羥基酪醇，今年四月時各專家幫食藥署評估有無甚麼毒性，檢視國際規範中，歐盟可用於膳食補充品、紐澳是在前年有核准膳食補充品，美國前年也同意可使用。

楊振昌說，本來評估是沒問題，但在一次專家諮議會討論時有發現曾在動物試驗中，發現大劑量的攝入羥基酪醇後，動物胚胎的體重會下降，因此專家會議決議仍要加警語，但基本上羥基酪醇是沒甚麼毒性的。

草案將預告60天蒐集各界意見，之後行政程序約需1個半月；未來正式施行後，若查獲食品使用原料不符合規定，可依食安法開罰3萬元到300萬元。