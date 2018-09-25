太美了！三貂角燈塔重現風華 預估9/30重新開放

三貂角燈塔已「完成體檢」，預估9月30日重新開放。（航港局提供）

2018-09-25 18:36

〔記者陳宜加／台北報導〕全台36座燈塔中，已有12座開放觀光，交通部航港局啟動「全面體檢」，陸續進行整建工程，預計109年全數完成；其中，琉球嶼燈塔已率先完成、三貂角燈塔也預估9月30日重新開放；富貴角燈塔則於20日起整建，預計11月底重現風華。

航港局統計，國內超過百年歷史的燈塔共20座、60年以上也有8座，其中11座是文化資產，漁翁島燈塔、東莒島燈塔、東引島燈塔、烏坵嶼燈塔更是國定古蹟。

為了發展燈塔觀光，航港局前年啟動「台灣地區燈塔整建及發展計畫」，共斥資2.45億元，全面體檢、整建燈塔，首波鎖定28座，非文資的18座已發包，預計明年6月底前全數完工。目前琉球嶼燈塔已率先完成，台灣極東點三貂角燈塔也即將於本週重新開放。

而日本人在台興建的第一座燈塔、台灣極北點富貴角燈塔，則於20日起整建。航港局航安組科長劉正善指出，將進行燈塔園區建物整修、設施更新與石板步道等，施工期間暫停對外開放，預計11月底重新開放。

富貴角燈塔歷史超過百年，因航行安全與使用需求，燈塔與附屬建物曾修建，但多已屆材料與結構生命週期，過去僅由燈塔技工自行修繕，將整體性整建。

劉正善說，另屬文資的10座燈塔，須經文資程序修復再利用，預計今年底完成規畫設計、拚109年底完工。

劉正善說，目前「極點燈塔」最熱門，台灣極南點鵝鑾鼻燈塔年約40萬人次參觀；三貂角燈塔、富貴角燈塔則為東北角與北海岸地標；日治第三座燈塔白沙岬燈塔、全台第一座燈塔漁翁島燈塔也極具特色。

他也說，澎湖七美燈塔、基隆球子山燈塔列為下階段開放的燈塔；花蓮奇萊鼻燈塔則可望以預約制開放。航港局計畫開放21座燈塔，其餘15座燈塔位於商港、軍事管制區，或交通不便、環境危險，暫不開放。

交通部航港局啟動燈塔「全面體檢」，陸續整建，琉球嶼燈塔已率先完成。（航港局提供）