嘉市中秋禁炮令奏效！罰單數首度掛零

中秋假期，嘉市專案聯合勤務小組在蘭潭向民眾加強爆竹煙火施放安全宣導。（記者丁偉杰翻攝）

2018-09-25 18:30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕往年中秋假期，嘉義市因有「禁炮令」時段，民眾若逾時或施放不合格爆竹煙火等情事就吃上罰單，今年中秋3天連假，消防局一共接獲煙火相關報案共26件，專案聯合勤務小組到場稽查時，並未發現有上述違規狀況，這也是近7年來，罰單數首度掛零！

有民眾認為，嘉市往年曾發生車隊沿路施放爆竹煙火炸傷無辜民眾，還製造空污，大環境經濟景氣不佳，加上執法人員鐵腕開罰，多少達到一些嚇阻作用，今年秋節連假確實感受煙火施放量減少；但也有民眾說，深夜仍有零星爆竹煙火聲光，只是擾民程度沒有往年離譜。

依嘉市訂定「爆竹煙火施放管制自治條例」規定，每日深夜10點至翌日清晨6點禁止施放爆竹煙火，違規者開罰3至15萬元，但中秋節等民俗節慶當日不在此限；另統計，2015至2017年間，因逾時或施放不合格爆竹煙火者，遭裁罰者計19件，其中2件涉公共危險罪，經法院判刑定讞。

嘉市消防局災害預防科長陳建志說，消防局與環保局、警察局於秋節假期組專案聯合勤務小組稽查於7年前上路，今年於東、西區各一組在中山路圓環、友愛路、興達路、八德路、蘭潭風景區環潭公路等處巡邏取締違規者，同時連續3天於夜間9點至翌日凌晨3點派員在軍輝橋下親水空園等空曠熱點，加強爆竹煙火施放安全宣導。

陳建志說，今年煙火相關報案數較往年銳減，119接獲及110轉案件共26件，大多數都是反映聲音太吵，經到場稽查，均未發現逾時施放或施放不合格爆竹煙火情事，今年也未見車隊沿路施放爆竹煙火，違反未依產品施放方式的危險行徑。