醫病》翁肛門口長突出物誤認痔瘡 竟是直腸癌上身

2018-09-25 16:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名90歲的潘姓老翁，長期解血便，並在肛門口摸到突出物，老翁以為只是痔瘡發作，沒有告訴家人，只有自己塗藥還拿中藥吃，直到近來家人發現他舉止怪異帶他就醫，赫然發現肛門口出現巨大突出物，經檢查確認是「低位直腸癌」長到肛門外，經口服化學藥物和放射線治療後，腫瘤明顯縮小，讓阿公不再坐立難安。

亞大醫院大腸直腸外科主治醫師林敬淳今天表示，這名90歲阿公走進診間時，走路一拐一拐、雙腳無法併攏，也不願坐在椅子上，原以為只是痔瘡，檢查後才發現肛門有一個巨大的突出物，連家屬看了都嚇一跳，經大腸鏡及病理切片檢查後，確診為「低位直腸癌」長到肛門口外。

林敬淳表示，大腸直腸癌高居國人十大癌症榜首，其中有3到4成發生在直腸，因治療時有可能暫時或永久使用人工肛門，讓許多直腸癌患者聞之色變。考量該名患者年歲已高，不適合手術，決定以口服化學藥物搭配放射線治療，數週後腫瘤明顯縮小，讓他不再坐立難安。

林敬淳指出，痔瘡是許多老年人容易罹患的疾病，症狀包括血便、肛門疼痛、肛門突出物等，因症狀和直腸惡性腫瘤非常類似，容易造成患者誤判，以為只是痔瘡而自行塗抹藥膏，或者服用成藥，造成病情變嚴重、惡化。

林敬淳因此提醒，血便或肛門口出現突出物，雖然大部分是痔瘡引起，但也可能是直腸癌，因此民眾若出現排便習慣改變、大便與血混在一起，且呈暗紅帶黑及混雜黏液的情況，最好儘快就醫檢查釐清，千萬不要自行服用成藥延誤病情。