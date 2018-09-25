火氣大 經血多 中醫調理改善

2018-09-25

文／陳光華

李小姐最近半年月經量變多，常常白天1個小時就要換衛生棉，不然會溢出來，晚上還需要鋪著產褥墊才能睡覺。除此之外，月經來還會頭暈、疲倦。雖然到醫院婦產科看過，但是檢查都沒問題，所以來看中醫門診。

李小姐臉上沒什麼血色，可是嘴唇、臉頰卻很紅，而且確定當天沒有化妝，很可能是「火氣大」。而且她有很多「火氣大」的症狀，包括：口乾舌燥、身體也常覺得發熱（量體溫確定沒發燒）、手心和腳心發熱、大便硬、小便深黃色。此外，舌頭太紅，脈象也太快、力量太強，顯示體內應該有明顯的「火氣」。

病人很認真的吃中藥，而且聽從建議：避免燥熱食物（烤炸辣）、不熬夜、紓解壓力。吃中藥之後的第1次月經，月經量大有明顯改善，已經不需要產褥墊了。3個月後的月經量基本恢復正常，2個小時換1次衛生棉就夠了。

月經量大有很多原因，李小姐的類型屬於「火氣大」（像馬達過熱、冒煙），這會造成身體氣血循環不正常加快，遇到月經，出血量就過多，有點像山洪暴發。清除「火氣大」，月經量就能恢復正常。

不過，同樣屬於「火氣大」，有的人屬於「虛火」（馬達的潤滑油不夠才發熱），有的人屬於「實火」（馬達的潤滑油是夠的），治療有很大差別，所以拚命喝青草茶、吃苦瓜不一定有效，甚至出現腸胃變差的副作用。

此外，有病人月經量大，同時有很多血塊、嚴重痛經，這和「瘀血」有關；另外也有人和「氣虛」有關，治療方式都不一樣。

月經量大的患者只要西醫檢查確定是不屬於必須手術的情況（例如惡性腫瘤），不妨看中醫，或許在改變身體狀況後，配合生活習慣調整，月經量能穩定恢復正常。

（作者為陳光華中醫診所院長）