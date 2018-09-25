醫病》意外燒傷致眼睛易乾、不停流淚 整型手術重建

陳宏彰說明整形手術前後差別。（記者吳亮儀攝）

2018-09-25 15:38

〔記者吳亮儀／台北報導〕魏女士五年前一場意外中遭燒傷，60％的體表面積遭到2、3度燒傷，傷口癒合後的疤痕對全身有有影響，特別是臉部因疤痕痙攣造成兩側下眼瞼退縮、下眼白露出，眼睛易受刺激、乾眼或反射性溢淚，別人看著總覺得有悲傷的神情。

魏女士出席長庚醫院記者會時受訪說，當時傷口癒合，但疤痕讓眼瞼很難閉合，睡覺會看到光，眼睛常常覺得刺激和乾澀。

長庚醫院整型外科陳宏彰醫師指出，類似魏女士這樣雙眼周邊灼傷案例，好發在燒傷面積比較大的病患，會有平均33％體表面積燒傷，其中有10％的病患因為深度燒傷，傷口攣縮造成早期上下眼瞼閉合不全，約5％需要接受重建手術。

陳宏彰當時將魏女士下眼皮的疤痕攣縮釋放後，先進行外眥（靠近兩鬢的眼角）整形手術，把病患的外眥固定在正確的位置避免下眼瞼再度外翻與退縮，下眼皮缺少的皮膚則從鎖骨上的皮膚移植過來。

陳宏彰說，醫師一般會取臉部的皮膚來移植，這樣和眼周的膚色才會比較接近，不過因為魏女士臉部都是疤痕，沒有完整未受傷的皮膚，所以才使用鎖骨上的皮膚做移植。

陳宏彰說，若發現下眼瞼外翻、易有乾眼、刺激、溢淚等症狀，一直看眼科卻沒有改善，就要留意是否跟眼瞼外翻或退縮有關，建議可尋求專業整形外科醫師診斷治療，若持續乾眼不治療，可能造成眼角膜損傷，最嚴重會導致失明。