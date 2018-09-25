卡到魚刺了！ 大口吞飯小心越戳越深

2018-09-25

文／羅師宏

吃魚吃到一半，忽然發現可能有魚刺卡在喉嚨了，這時該怎麼辦？是大口吞飯，還是喝醋把它融化呢？最近網路上流傳一篇文章，一位住在瑞典的華人，因卡到魚刺求醫，受了不少折磨，最後還是沒能見到那根魚刺的真面目。

一般說來，如果吃東西時忽然覺得有東西卡在喉嚨，這時應該大力的咳嗽，咳到有點做嘔，甚至咳到嘔吐，然後儘可能的把喉嚨的食物和分泌物、胃酸等全部吐出來，因為剛戳到肉裡的魚刺等異物，可能還戳的不深，如果用力咳嗽，就有機會讓魚刺移位，或因咳嗽引起的劇烈咽喉組織震動，讓戳在軟組織裡的魚刺跑出來，順利的被吐掉。如果是大口吞飯的話，魚刺反而有可能會越戳越深。

喝醋造成分泌 更難拔出

喝醋不但無法融化魚刺，而且喝醋會造成咽喉的濃稠分泌物反應，這會讓耳鼻喉科醫師更難在一堆濃稠分泌物中找到小小的魚刺。

耳鼻喉科醫師面對咽喉異物的病人求診，又可分成兩種情況，一種是詳細檢查後，就是沒看到異物，但病人卻堅持有，這有可能異物已經離開喉嚨，但是有微小的傷口，因此會有卡卡的感覺，這種情形不需給藥，一般觀察數天，卡卡的不適感會自動消失；另一種情況是有找到異物，異物有可能很淺、很明顯，只要病人嘴巴一打開，醫師就能看到並拿掉，但是門診遇到的，通常並不是這麼簡單的情況。

卡在深處 仍需就醫處理

魚刺可能很小、很短、很透明，戳在喉嚨深處，現在台灣大多數的醫院和耳鼻喉科診所都有內視鏡可以做詳細的檢查；內視鏡又分成有點像縮小版胃鏡的軟式喉鏡，和硬硬直直的硬式喉鏡，有經驗的耳鼻喉科醫師可以在硬式喉鏡的幫忙下，處理很多的咽喉深處異物，但是如果異物位置深到已在食道開口，那也許就必須全身麻醉才能夠處理了。

（作者為新竹小太陽耳鼻喉科診所院長）