醫病》常被誤認過於寵溺 孩子易怒可能是病了...

孩子的情緒障礙，容易影響生活、課業，以及人際關係，奇美醫學中心呼籲家長不要輕忽。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-25 12:28

〔記者吳俊鋒／台南報導〕學童容易情緒失控，甚至出現暴力舉動，常被認為大人過於寵溺，有時會以「孩子還小」等說詞，幫忙緩頰，希望外界多包容，其實這可能是憂鬱、焦慮、自閉，或者注意力不足過動症…所引起，奇美醫學中心精神科提醒家長切勿輕忽，及早就診、評估，獲得專業協助。

奇美精神科主治醫師李佳蓉指出，研究顯示，注意力不足過動症的孩子，有4成同時合併情緒問題，自閉症類群甚至7成會有情緒與行為問題，另外，兒童的憂鬱、焦慮、衝動等相關疾患，都可能明顯易怒。

李佳蓉說，有情緒障礙的孩子，猶如家裡的小火山，隨時會爆發，如摔座椅、打同學…，若不處理，恐將影響生活、學業，以及人際關係等，建議父母可從小朋友發生的頻率與強度來觀察。

李佳蓉指出，以往孩子有情緒問題，父母常用傳統的威權式管教，企圖強力「壓制」，但反而造成對立、反抗，讓情況更糟。

李佳蓉提到，分析孩子的情緒行為，可從在事件當中是否衝動，以及事件過後的調節能力來判斷，儘速就醫，尋求專業的協助與治療。

李佳蓉強調，情緒障礙的孩子，宜使用多層面的治療方式，包含藥物、行為，還有親職技巧等，該院精神科也將於10月份開辦兒童人際互動團體治療，意者可洽06-2228116轉58207。