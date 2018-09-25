台大校長案 教長：遴委會儘快開會重投票

2018-09-25 15:56

〔記者林曉雲／台北報導〕針對台大校長候選人、台大教授吳瑞北將提出行政訴訟要求教育部及台大重啟遴選。教育部長葉俊榮今天受訪表示，教育部已經給台大具體可行的解決方法，呼籲台大校長遴選委員會回到107年1月5日的5位校長候選人選舉，再開一次會重新投票決定結果，再報請教育部聘任。

台灣大學校長遴選爭議超過9個月，因遴選程序被教育部認定有重大瑕疵，要求重啟，但台大不從而提出訴願，雙方陷入僵局，面對此情景，校長候選人之一、電機系教授吳瑞北也將提出行政訴訟，要求教育部及台大「重啟遴選」，盼透過司法來解決。

台大今年1月選出財金系教授管中閔為下任校長，但遴選涉及資訊未揭露、利益未迴避等重大瑕疵，教育部今年5月發公文下令台大重啟校長遴選，但台大不從並提出訴願，教長葉俊榮於9月12日再提重啟遴選，要求台大回到1月會議的狀態，遴選不必從頭來過，但台大迄今仍未正式回應是否願意重啟遴選，雙方仍陷僵局，行政救濟手段也在進行中，法界評估，訴願加上未來的行政訴訟，台大和教育部的僵局恐會拖上2到3年。

葉俊榮今天在表揚國際發明展得主會場受訪表示，台大校長遴選的制度設計有校務會議和遴選委員會參與，最後由遴選委員會作出決定，過程中有程序瑕疵，被提出來之後，監察院已提出糾正，遴選委員會應該要有機制去處理程序瑕疵。

葉俊榮表示，原本教育部5月公文，只有寫重啟校長遴選程序，9月公文則是寫明遴選委員會的最後一次開會要重新來，和原本重啟遴選的抽象要求相比，現在已經很具體、可以往前走，他呼籲台大校長遴選委員會把握機會，趕快開會作決定。

葉俊榮表示，遴選委員是各方菁英，了解教育，也希望台大能早一點有校長，不過台大學生們也要求必須是「合法校長」，「程序正義」的問題要有一個程序處理，新校長具有正當性，才能領導台大往前走，台大是國際上重要的高教旗艦，應該帶領大家往前走、發光發熱，希望遴選委員會把握較具體可行的方法，可以開會討論和作出結果，這件事情才會有好的解決方向。教育部已發函台大給了處理方向，吳瑞北教授等各種主張都給予尊重，但教育部的處理建議才是可行的，不可行就無法執行。

台大校長遴選委員會在今年1月5日選舉校長時，共有5位候選人進入遴選委員投票階段，分別是前台大副校長張慶瑞、中研院副院長周美吟、前台大文學院院長陳弱水、台大教授管中閔、台大教授陳銘憲。

  • 台大校長候選人吳瑞北提告要求重啟遴選 ，教育部長葉俊榮今天受訪回應呼籲台大校長遴選委員會趕快開會重新投票。（記者林曉雲攝）

    台大校長候選人吳瑞北提告要求重啟遴選 ，教育部長葉俊榮今天受訪回應呼籲台大校長遴選委員會趕快開會重新投票。（記者林曉雲攝）

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