台大校長案 教長：遴委會儘快開會重投票

2018-09-25 15:56

〔記者林曉雲／台北報導〕針對台大校長候選人、台大教授吳瑞北將提出行政訴訟要求教育部及台大重啟遴選。教育部長葉俊榮今天受訪表示，教育部已經給台大具體可行的解決方法，呼籲台大校長遴選委員會回到107年1月5日的5位校長候選人選舉，再開一次會重新投票決定結果，再報請教育部聘任。

台灣大學校長遴選爭議超過9個月，因遴選程序被教育部認定有重大瑕疵，要求重啟，但台大不從而提出訴願，雙方陷入僵局，面對此情景，校長候選人之一、電機系教授吳瑞北也將提出行政訴訟，要求教育部及台大「重啟遴選」，盼透過司法來解決。

台大今年1月選出財金系教授管中閔為下任校長，但遴選涉及資訊未揭露、利益未迴避等重大瑕疵，教育部今年5月發公文下令台大重啟校長遴選，但台大不從並提出訴願，教長葉俊榮於9月12日再提重啟遴選，要求台大回到1月會議的狀態，遴選不必從頭來過，但台大迄今仍未正式回應是否願意重啟遴選，雙方仍陷僵局，行政救濟手段也在進行中，法界評估，訴願加上未來的行政訴訟，台大和教育部的僵局恐會拖上2到3年。

葉俊榮今天在表揚國際發明展得主會場受訪表示，台大校長遴選的制度設計有校務會議和遴選委員會參與，最後由遴選委員會作出決定，過程中有程序瑕疵，被提出來之後，監察院已提出糾正，遴選委員會應該要有機制去處理程序瑕疵。

葉俊榮表示，原本教育部5月公文，只有寫重啟校長遴選程序，9月公文則是寫明遴選委員會的最後一次開會要重新來，和原本重啟遴選的抽象要求相比，現在已經很具體、可以往前走，他呼籲台大校長遴選委員會把握機會，趕快開會作決定。

葉俊榮表示，遴選委員是各方菁英，了解教育，也希望台大能早一點有校長，不過台大學生們也要求必須是「合法校長」，「程序正義」的問題要有一個程序處理，新校長具有正當性，才能領導台大往前走，台大是國際上重要的高教旗艦，應該帶領大家往前走、發光發熱，希望遴選委員會把握較具體可行的方法，可以開會討論和作出結果，這件事情才會有好的解決方向。教育部已發函台大給了處理方向，吳瑞北教授等各種主張都給予尊重，但教育部的處理建議才是可行的，不可行就無法執行。

台大校長遴選委員會在今年1月5日選舉校長時，共有5位候選人進入遴選委員投票階段，分別是前台大副校長張慶瑞、中研院副院長周美吟、前台大文學院院長陳弱水、台大教授管中閔、台大教授陳銘憲。