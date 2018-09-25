台灣超哈日！赴日刷卡單月高峰21億 越老越不手軟…

台灣持卡人在日本刷卡消費，在2016、2017年的7月共刷了近42億元。（法新社）

2018-09-25 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣人超哈日，根據根據聯合信用卡中心大數據研究，台灣持卡人在日本刷卡消費，在2016、2017年的7月共刷了近42億元，平均一個月就刷了21億，相當驚人，且年紀越大越哈日。

《聯合報》報導，國人愛到日本旅遊，在日本刷卡消費也越來越多，若以7月旅遊高峰來看，國人7月份出國人數最多，2016、2017年7月的國人在日本的刷卡高達90萬8849筆，金額達41.99億元。

若將全年平均，則估計台灣持卡人一個月在日本平均可刷卡18億元，一年的刷卡消費規模高達216億元。

數據進一步指出，一般認為台灣年輕人哈日，年紀越大刷卡消費越不手軟，20至30歲年輕人在日本刷卡筆數僅佔18.18%、30至40歲佔33.27%、40至50歲達到34.27%。另外在性別方面，女生刷卡筆數同樣多於男性，但男性的刷卡金額較大。

另外，根據日本觀光局資料，有越來越多外國遊客選擇到日本觀光，今年1到7月，台灣是訪日人次第3多的國家，僅次於中國、南韓。日本觀光局也指出，台灣曾到日本玩10次以上的「重度重遊客」眾多，且去越多次花越多錢！