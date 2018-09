2018-09-24 23:08

〔即時新聞/綜合報導〕一名國外網友養了兩隻黃金獵犬,並幫他們辦了一個專屬IG叫做「charlie_the_golden18」,日前主人在IG上傳了其中一隻吃醋阿金因為不滿同伴享受主人舒服的「摸摸服務」,憤而朝同伴攻擊的可愛影片。

近日主人在IG上傳了這段影片,並註解「Get away from my momma(離我的麻麻遠一點)!」 只見影片中一隻阿金正在舒服的享受女主人的搔下巴服務,而另外一隻白色阿金在一旁看的好不是滋味,生氣得上前搗蛋,又撞又頂的想要同伴離開女主人的手,見到成效不彰後,甚至決定直接「開咬」,最後終於引起同伴的反應,「摸摸服務」也被迫中斷。

影片上傳後,網友紛紛笑稱「狗狗會嫉妒是真的!」、「真是愛吃醋」、「除了我以外沒人能享受麻麻的愛!」、「可愛,這就是為什麼我喜歡黃金獵犬!」、「哈哈哈,滿滿的嫉妒」。

阿金吃醋影片