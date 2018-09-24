以詩入菜！地景藝術節推「食福餐盒」

2018-09-24 18:44

［記者許倬勛／桃園報導］今天是中秋連假最後一天，桃園地景藝術節在富岡老街區舉辦假日主題活動「食福藝起來」，邀請桃園在地詩人許水富，在涼爽的秋風吹拂下，與民眾一同吟詩作對，並品嘗特色客家餐盒，融合美食與藝術，渡過浪漫中秋。

富岡舊名伯公岡，是典型的客家農莊，充滿人情味，當地民眾迄今仍會聚在一起舉辦傳統「食伯公福」，意指在祭祀土地公後，大夥共食祭品菜餚象徵分享福氣。今天發放的食福餐盒嚴選頗具客家代表性的5道家常菜，分別為：薑絲炒大腸、白斬土雞、苦瓜炒鹹蛋、客家控肉、米苔目。

市府文化局邀請冰心文學獎得主許水富，為此次的食福餐盒題詩，許水富形容控肉是「喧騰肥而不胖的寵愛包容，是最適合口齒和視野鑑賞的哺音」他說，民以食為天，在號稱「無牆的美術館」的地景藝術節以詩入菜，讓人咀嚼起來更有味道。

地景藝術節接近尾聲，活動至30日止，除了在富岡老街區舉行的「食福藝起來」，同天下4四點半在富岡運動公園有「蒂摩爾古薪舞集」演出的「venusam‧播種」，晚間7點半、8點半，在青塘園則有台灣戲曲學院演出1日2場的「水上劇場」，29日下午4點至晚間8點，在富岡運動公園有「桃青之星」帶來的壓軸演出「地景開唱」。

文化局表示，中秋連假3天帶來大批觀光人潮，光是在富岡展區就有25萬多人，加上中壢老街溪、青塘園共吸引40萬6千餘人次。