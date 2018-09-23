09/23 各報重點新聞一覽

2018-09-23 06:16

自由時報

中彰投苗：投開票複雜// 公投、大選應脫鉤

九合一選舉將在11月24日投票，公民投票是否綁大選引起討論，國民黨執政的苗栗縣政府昨透過「中彰投苗區域治理平台」提案，建議大選與公投能脫鉤舉辦，以簡化選舉流程與複雜度。提案已經首長會議簽署通過，代表四縣市都有公投不綁大選的共識。

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梵、中簽主教任命臨時性協議// 台梵邦交不影響

梵蒂岡國務院和中國外交部2日同步宣布，雙方已在北京就主教任命問題，正式簽署一項臨時性協議，教宗方濟各也正式承認北京任命的7名主教的神職合法性。協議未提及教廷與中國或台灣的外交關係，教廷發言人柏克（Greg Burke）強調，該協議不具政治涵義，僅牽涉教會內部事務。中國官方則態度謹慎，甚至對網路上相關新聞和討論加以管控。

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7子3癌2盲// 半盲嬤幫兒作保 屋遭查封

86歲阿嬤陳郭彩鳳左眼失明、右眼白內障，含辛茹苦養育7名兒女成人，無奈造化弄人，子女3人罹癌、2人眼盲，又因10多年前替小兒子買車作保，么兒如今癌末，阿嬤卻面臨房子被法院查封的困境，清苦度日的阿嬤為此夜夜難眠，雖緊急提出異議，讓房子暫時不被拍賣，但她沮喪地說：「真不知道未來該怎麼辦？」

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蘋果日報

中梵簽主教協議 北京披羊皮 台梵陷險境

台灣在歐洲唯一友邦教廷（梵蒂岡）昨發聲明表示，中國與梵蒂岡已就中國境內主教任命方式簽署臨時性協議，「為更廣泛的雙方合作創造條件」。協議公布後，教宗方濟各隨即認可了7名中國官方任命的主教。針對中梵兩國化解長達70年的重大爭議，我外交部昨表示，梵蒂岡已向我方重申，中梵此一協議無涉政治外交。但知情人士提醒，宗教此道柵欄一跨過，中國可能就會進一步迫使教廷與台灣斷交。

中秋出遊 國5今恐塞到深夜

昨天是中秋3天連假首日，每逢假期必塞車的國道5號仍難逃壅塞命運，南下車潮幾乎從早塞到晚，不過塞車區間縮短，僅石碇到坪林較塞；至於國道1號和3號車潮則大致順暢。高公局預測，今天國道仍將有多處易塞地雷路段，其中國5北上頭城到坪林行車時間將是平日的7倍，預料將從中午塞到深夜11時。

為紓解國5塞車，交通部首度於前天連假前一天祭出上午6時到下午3時免收費，鼓勵民眾提前一天走國5，但昨國5仍塞車。高公局表示，觀察昨國5交通量較去年減少，前天推白天免收費讓國5交通量增加約5%，初判有分流效果，昨天整體車流量仍在預期中。

聯合報

陸梵簽署主教任命協議 我方：不影響台梵邦交

梵蒂岡和北京外交部昨分別宣布，教廷與中國大陸22日在北京就主教任命問題簽署臨時協議。天主教教宗方濟各辦公室隨即宣布，承認七名由北京當局任命而遭絕罰的主教合法性。

中區首長會議通過「公投勿綁選舉」

中彰投苗區域治理平台首長會議昨天登場，並通過國民黨籍苗栗縣長徐耀昌提案，建議11月24日的九合一地方選舉，避免合併辦理公民投票。這項主張，也將透過台中市長林佳龍代表在行政院會提出。

中國時報

陸梵簽署歷史性協議！主教任命達共識 不涉政治

梵蒂岡22日宣布，已與大陸就「主教任命」問題簽署歷史性「臨時性協議」。根據協議，教宗方濟各承認7名北京官派主教神職合法性，聲明未公布細節，但先前據教廷人士透露，梵蒂岡將在大陸主教任命上有發言權，且教宗擁最終否決權，還有報導指，大陸將首次承認教宗天主教領袖地位。

台灣第3人 等了11年！林子偉開轟 台製全壘打重返大聯盟

前天助紅襪隊完成美聯東區3連霸、大洗香檳浴，台灣「海嘯哥」林子偉，昨對印地安人隊再接再厲，不但在平手時擊出致勝安打，9局上還揮出生涯首轟，成為繼郭泓志、胡金龍之後，第3位在大聯盟轟出全壘打的台灣人。終場紅襪以7比5勝出，單季105勝則追平隊史最高紀錄。