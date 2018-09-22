救援小英雄波力宣導交安 南投沙雕園區湧進上千民眾

2018-09-22 15:05

〔記者張協昇／南投報導〕為讓交通安全教育往下扎根，南投縣政府22日在南投國際沙雕藝術文化園區舉辦道安英雄召集令暨沙雕繪畫比賽，請來知名卡通人物救援小英雄波力與安寶近距離宣導交通安全，並穿插有獎徵答及精彩表演節目，縣警局也安排小重機體驗區、政令宣導攤位等，現場湧進上千位大小朋友，主辦單位準備的600張闖關卡被索取一空，反應相當熱絡。

這場道安宣導活動，今天上午在南投縣救國團帶領民眾舞動下揭開序幕，緊接著由南投市嘉和國小精彩的扯鈴表演炒熱氣氛，隨後知名卡通人物救援小英雄波力、安寶及波力姐姐出場帶動唱，並進行交通安全宣導有獎徵答及闖關遊戲，宣導主要內容包括行人安全過馬路、兒童使用安全座椅、酒駕零容忍、注意大型轉彎車輛、不飆車等相關交通議題，小朋友完成闖關遊戲還可兌換波力系列宣導品，並參加摸彩。

南投縣警察局交通隊也設置重型警用機車展示區及迷你型機車，並提供警察制服讓小朋友穿著，體驗擔任小小交通警察，小朋友反應相當熱絡，爭相體驗；現場同時進行沙雕人物復活記沙雕繪畫比賽，參賽學生展現畫功，生動描繪9大主題區各項沙雕作品。

縣府新聞及行政處處長林琦瑜表示，舉辦此活動是希望跳脫制式宣講，加強向學童宣導交通安全觀念，讓交通安全教育儘早往下扎根，根本減少交通事故發生。

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