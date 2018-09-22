泳渡澎湖灣開游 體育署長送上7000萬大禮

2018-09-22 13:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年世界最美麗海灣嘉年華會系列活動，由泳渡澎湖灣打頭陣，今日率先在觀音亭海域登場，新上任的體育署長高俊雄不僅下海挑戰，並允諾補助觀音亭園區整建經費6000萬元，還在縣長陳光復建議下，加碼補助體育館千萬設施。

舉辦第18屆的泳渡澎湖灣，今年首度擴大為2天，首日由千人泳渡拉開序幕，率先在觀音亭登場的2公里挑戰組及500公尺體驗組泳渡，吸引超過千名來自台灣本島與澎湖在地泳者，明日為5公里泳渡，由西嶼大菓葉出發，游至觀音亭，報名人數創下新高。

高俊雄除參加500公尺體驗組，更帶來7千萬大紅包，6千萬是觀音亭運動園區整建、1千萬用於體育館和羽球館。同時體育署正規劃台灣品牌的國際賽事，明年將陸續推出。

澎湖海域得天獨厚，相當具國際級潛力，此行將與縣府、澎管處、澎科大、帆船協會等相關專業組織、團隊討論，如何將澎湖海域活動變成具台灣特色的國際品牌的活動。

今日參與活動的來賓有，縣長陳光復、教育部體育署長高俊雄、議長劉陳昭玲、副議長陳雙全、議員胡松榮、蘇陳綉色、教育處長葉子超、消防局長葉天恭、車船處長高文石、馬公市長葉竹林、澎管處長陳志賢、澎科大校長翁進坪及活動代言人李詹瑩、鄭莛芸。

2公里第一名選手林伯恩以34分15秒76的成績率先完成挑戰，最特別的是先天無雙手的林育夙，參加500公尺體驗組以16分19秒的成績完成挑戰。