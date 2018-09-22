海事展27日開幕 中科院與業者組海用複材研發聯盟

高雄國際海事展將在本月27日開幕，為我國的國艦國造政策再注入動力。圖左為國造成功級軍艦，圖右為向法國採購的康定級（拉法葉級）軍艦。（記者羅添斌攝）

2018-09-22 11:02

〔記者羅添斌／台北報導〕第二屆高雄國際海事船舶暨國防工業展將在本月27日舉行開幕典禮，政府推動國艦國造政策，當前已獲政府框列的造艦計畫項目預算就已達到1376億元，預估在國造潛艦以及新型主力艦計畫進入量產階段後，未來還會有高達5000億的經費投入。

海事展主辦單位今天指出，為使國內業者分享國艦國造帶動的經濟利益，以及藉由國防科技釋出提升民間業者競爭能力，在27日的海事展開幕典禮上，將由中科院與國內業者 共同組成海用複材研發聯盟，會場上進行簽約儀式。

相關人士說，海用的複合系材料應用相當廣泛，藉由各種複合材料的應用，可以讓軍用及公務艦艇，以及民用艦艇的各項裝備，重量更輕但強度更強，同時具有高度的抗海水侵蝕性，讓各項裝備的妥善率可以維持在更高的標準上，節省成本支出。

高雄海事展將由台灣區造船工業同業公會理事長韓碧祥主持開幕典禮，總統府祕書長陳菊應邀擔任貴賓並發表致辭，27及28兩天為展示及各項研討會及發表會，29日則有各式艦艇開放登艦參觀活動。