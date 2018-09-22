台灣之光！景美師大拔河聯隊大勝奪冠 世界盃5連霸

景美師大聯隊在台灣時間21日晚間8點進行的女子500公斤錦標賽，以2：0擊敗瑞士隊伍奪冠，達成5連霸。（台北市景美女中提供）

2018-09-22 00:53

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市景美女中與台灣師範大學女子拔河聯隊，在南非開普敦舉行的2018世界盃室外拔河錦標賽再傳佳績，台灣時間21日晚間8點進行女子500公斤錦標賽，以2：0擊敗瑞士隊伍奪冠，達成完成5連霸的紀錄，3天賽程總共收下4面金牌。

2018世界盃拔河公開賽於9月19日至22日在南非開普敦舉行，景美師大女子拔河聯隊參賽，台灣時間19、20日在U23-560公斤混合組公開賽摘下首面金牌，20日在U23女子500公斤公開賽、女子540公斤公開賽，勢如破竹，連奪2面金牌。

台灣時間21日進入錦標賽，包括混合580公斤、女子500公斤、U23混合560公斤。下午4點先進行混合580公斤，可惜預賽成績不理想，未能晉級決賽。

但隊員仍不氣餒繼續在賽場上奮戰，晚間8點進行女子500公斤錦標賽，有8支隊伍包括巴斯克、蘇格蘭、南非、英格蘭、瑞士、荷蘭及瑞典。景美師大拔河聯隊在預賽全勝，準決賽順利以2：0擊敗巴斯克，在決賽對上瑞士，再度以2：0成績贏得冠軍，也完成5連霸的壯舉。

景美女中在2010年、2012年、2014年、2016年世界盃拔河錦標賽，皆於女子500公斤組奪金。

另在晚間8點半的U23混合560公斤錦標賽，包含景美師大拔河聯隊在內共有5支隊伍，預賽時以第4名成績進入準決賽，第一場以0：2輸給瑞士，第二場不敵德國，拿到第3名的成績。