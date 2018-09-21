原來是傳統？！大英博物館驚見中國「百年假新聞」

1名網友在臉書上發文笑指，他去逛英國大英博物館，看到100年前的中國假新聞，才知道原來製造假新聞是中國一直以來的傳統。（圖擷取自Mock Mayson Facebook）

2018-09-21 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊客大鬧瑞典事件、關西機場事件，最近中國假新聞頻傳，1名網友在臉書上發文笑指，他去逛英國大英博物館，看到100年前的中國假新聞，才知道原來製造假新聞是中國一直以來的傳統。

網友Mock Mayson昨日在個人臉書上表示，他在大英博物館看到幾張石板印刷的清朝畫報，並列舉了其中3張「朝鮮水戰得勝捷圖」、「威海衛大戰得勝圖」，與「恢復朝鮮得勝捷圖」，這是甲午戰爭結束後，清朝的畫師在「點石齋畫報」上發表了數張「清國軍在甲午戰爭中大勝日本軍的自嗨圖」，當中的幾張。

而當時的中國人還真的相信中國大敗日本，對於真正的戰果完全不了解，如果不是大英博物館收藏了這些清朝畫報，現在的我們還真的很難看到，以前中國人製造假新聞的功力，Mock Mayson嘲諷道，「China從來就沒有什麼自古以來神聖不可分割的東西，只有BullshXt這件事才是China自古不可分割的固有傳統」。

這篇文章在臉書吸引廣大迴響，有近兩千人按讚、超過850次分享，不少網友更贊同地表示「造假是中國人的特質之一！」、「指鹿為馬兩千多年了…」。

網友Mock Mayson昨日在個人臉書上表示，他在大英博物館看到幾張石板印刷的清朝畫報，根本是「假新聞」，並列舉了其中3張。（圖擷取自Mock Mayson Facebook）