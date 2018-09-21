北埔冷泉垃圾撿不完！藝人吳鳳PO影片 心痛拜託別再丟

吳鳳Rifat上傳「讓人心痛，北埔冷泉垃圾撿不完」影片到YouTube，提醒大家不要再亂丟垃圾了。（擷取自「讓人心痛，北埔冷泉垃圾撿不完」影片）

2018-09-21 21:18

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕來自土耳其的藝人吳鳳Rifat，在YouTube和臉書po出他在新竹縣北埔冷泉河床上撿撿垃圾的影片，拜託大家不要再亂丟垃圾了，台灣真的很漂亮，「一定要好好被照顧！」這則20日的臉書貼文，截至今天（21日下午已有300多次分享，YouTube影片也有1萬3000多次觀看。

北埔鄉公所說，北埔冷泉的公共設施是交通部觀光局參山國家公園管理處有外包給清潔業者維護，冷泉所在的大坪溪河床是水利署第二河川局所管轄。

參山國家公園管理處獅山管理站則說，暑假期間的垃圾量爆多，他們設置的垃圾桶、資源回收桶和公廁裡的垃圾桶都爆滿，加上鄉公所的清潔隊1週只有2天到北埔冷泉清運垃圾，他們只能先設法整理堆置，再慢慢清除。

二河局說，早已在冷泉沿岸豎立告示牌提醒遊客不能丟垃圾，但很多人在河床上烤肉後，不把垃圾帶上岸丟到垃圾桶，才會造成這麼嚴重的污染狀況，他們會先清除河床上現有的垃圾，然後再跟鄉公所研商進一步的防範措施。

吳鳳Rifat在臉書貼文說，每次他出外景到一些漂亮的地方，都會看到很多垃圾，前幾天去北埔冷泉也是一樣！每次他們有時間就會幫忙撿一些垃圾，但怎麼撿都撿不完，有塑膠袋、寶特瓶、紙類、菸蒂各式各樣的垃圾。

貼文中，他也真心再呼籲一次：「我們只有一個地球、一個台灣，它們本來很漂亮，但都被亂丟垃圾的人破壞， 希望你們都看到這支影片，看看亂丟垃圾有多恐怖！以後拜託記得隨手帶走垃圾！」