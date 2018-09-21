到哪烤肉慶中秋？ 雙北河濱公園共開放20處場地

2018-09-21 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕明（22）日就是3天中秋連假，許多民眾應該等不及與親朋好友相聚烤肉了。對此，今年台北市政府開放百齡、成美、大佳河濱公園等19處場地，供民眾烤肉，而新北市僅開放樹林區原住民主題部落公園的烤肉專區。

台北市水利處指出，今年開放的19處烤肉場地，除7個平時就開放給民眾外，特別在今（21）日下午5時至24日午夜12時，增加12處河濱公園讓民眾烤肉、野炊歡慶中秋。

他們提醒，開放期間，民眾若擅闖「指定區域」外烤肉、野炊，經勸導無效者，將依《公園管理自治條例》，開罰2400元以上罰鍰。而新北市水利局則解釋，為響應環保落實低碳休閒，並兼顧保護河川與河濱公園相關設施的完善，所以今年僅開放已有完善烤肉區的原住民主題部落公園。

台北市今年中秋烤肉開放區域：

平時開放場地：

1、延平河濱公園：延平宮前廣場指定區（施工中，部分開放）。

2、華中河濱公園：華中橋下自行車道北側橋孔指定區（施工中，暫停開放）。

3、道南河濱公園：左岸捷運橋上游堤外停車場與自行車道間指定廣場區（施工中，暫停開放）及左岸恆光橋越堤坡道下圓形廣場。

4、百齡右岸河濱公園：百齡橋下廣場指定區（施工中，暫停開放）。

5、百齡左岸河濱公園：百齡橋下廣場指定區。

6、成美左岸河濱公園：彩虹橋上游320公尺處至彩虹橋下游130公尺間之親水步道指定區。

7、成美右岸河濱公園：成美長壽橋至麥帥一橋間之親水步道指定區。

中秋節增加開放場地：

1、彩虹河濱公園：麥帥二橋下指定區。

2、觀山河濱公園：高速公路內湖橋下指定區。

3、美堤河濱公園：大直橋下指定區。

4、大佳河濱公園：大直橋下指定區。

5、圓山河濱公園：中山橋上游溜冰場週邊指定區。

6、百齡左岸河濱公園：洲美大橋下指定區。

7、道南河濱公園：左、右岸萬壽橋下指定區

8、景美河濱公園：北新橋下指定區。

9、福和河濱公園：福和橋下指定區。

10、馬場町紀念公園：馬場疏散門廣場前指定區。

11、華中河濱公園：華中橋下未使用閒置空間（施工中，暫停開放），僅開放下游側圓形廣場及光復橋下指定區。

12、雙溪河濱公園：左岸福林橋下及文昌橋下指定區、右岸雨農橋下指定區。