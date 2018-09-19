獨力照顧小兒麻痺父！台泰混血美眉 獲孝行模範

張曉雯和父親合影。（記者沈佩瑤攝）

2018-09-19 21:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台泰混血的張曉雯擁有一雙靈動大眼和白皙肌膚，微露虎牙的可愛笑容背後，卻藏著近20年來和母親分隔兩地、與行動不便父親相互扶持的辛酸，堅毅表現獲得今年台北市孝行模範。

台北市民政局今天上午舉辦2018年孝行模範表揚典禮，表揚4名勇敢面對生活困境，卻展現孝道精神的典範。其中，今年甫自大學畢業的張曉雯從小和父親同住，台灣父親和泰國母親相戀成婚，原本一樁異國美談，卻因母親無法取得身分資格，考量到曉雯的就學問題，不得以分隔兩地。

父親罹患小兒麻痺，張曉雯自小就要承擔不少家務責任，上大學後也半工半讀協助家計。她坦言難免會有覺得低潮的時候，但她喜歡聽歌、追劇，會藉此宣洩情緒，調適心情。

對於自己這次獲選為孝行模範，張曉雯感謝父親長久以來即使行動不便，仍努力賺錢、用心撫養她長大，尤其她在國小、國中階段，又特別需要人陪伴。

張爸爸分享獨自拉拔女兒的心路歷程，印象最深的是和妻子分開後，當年才小學的曉雯不想讓他擔心，思念母親時就躲在棉被中悶聲哭泣，張爸爸濕潤眼眶中流露出心疼和不捨，但也隨即靦腆笑說，這時候抱著她就對了，擁抱是最好的表示！

今天也表揚35家長期投入社會公益慈善事項的宗教團體，其中「財團法人行天宮」、「財團法人台北市艋舺龍山寺」、「財團法人台北市松山慈祐宮」、「松山慈惠堂」等4家捐資金額都超過1億元。