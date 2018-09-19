直擊「遍地是黃金」 台北動物園河馬池清掃大公開

河馬滿心歡喜的品嚐新鮮牧草。（台北市立動物園提供）

2018-09-19 19:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕河馬是愛泡水的動物，特別喜歡在水裡排便，還會用尾巴將糞便打散，以標示自己的領域範圍。台北市立動物園表示，目前非洲動物區的河馬大水池裡住了9隻母河馬，每隻成年河馬一天排便量平均約6.6公斤，9月21日早上10點半，保育員將進行每月一次的大水池清理工作，遊客可以深刻地體會何謂「遍地是黃金」。

園方指出，河馬原棲息於非洲大草原，泡在水中藉由水的浮力，讓四肢免於長時間承受龐大體重的壓力，也能使皮膚常保濕潤；河馬換一次氣可潛水5分鐘以上，遊客常在黃濁色水中，看到牠們露出眼睛、耳朵和鼻孔。

保育員會趁著河馬們上岸進食清理大水池，台北市動物園表示，首先將污水全部排放掉，等水排空後，便能看到水池底部的地面，沉積了厚厚一層「黃金」；這些河馬糞便總重達數百公斤，還要駕駛「小山貓」鏟走，用高壓水柱將沖洗牆面與地面後再注入水。

園方表示，保育員每次清洗約1個半至2小時，有時河馬們還會擺出不耐等候的動作，面露無奈的表情；等候時有的個體會睡一覺，有的會耍小聰明，將自己的頭部放在別的河馬身上，別的河馬走開還會追上去耍賴「借放」，十分有趣。

等保育員清洗完畢後，河馬們等不及水位放滿，就會急著想要回到水中，下水後的第一件事竟然就是趕緊排便標記領域，因此池水就算剛剛換新，通常不會透明清澈太久。園方表示，保育員觀察發現，相較於刷洗乾淨後的河馬大水池，河馬待在有自己糞便與味道的水裡，顯得更自在、更有安全感。