屏東辭職奔赴太平山受訓 蹦蹦車首位女駕駛說明緣由

32歲的柳怡如（左）為太平山蹦蹦車上路以來，首位女性司機員，今首發列車就是由她駕駛，她笑說，「原來我也可以做得到」。（記者張議晨攝）

2018-09-19 20:43

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭太平山蹦蹦車今天復駛，10名司機員有位「嬌點」；32歲的柳怡如，是太平山蹦蹦車建成上路80年來，首位女性司機員，她離鄉背井，歷經3個月訓練，今成為復駛首發班次的司機；柳怡如笑稱，高山生活不易，但她就是要證明女性也能勝任高山「黑手」工作！

蹦蹦車前身為太平山林場運材鐵道，最早建於1938年，1983林場轉型成「太平山國家森林遊樂區」，將茂興線3公里路段完成修復，並改裝運材車，1991年上路載客營運，成園區最熱門設施。

蹦蹦車受風災緣故停駛6年，今天復駛載客，羅東林管處為此招募10名司機員，其中，柳怡如不僅是招募司機裡的「唯一」女性，也是蹦蹦車上路80年來，首位女性司機員。

柳怡如曾在汽車修護廠、螺絲工廠從事技師，今年得知蹦蹦車招募司機，沒多考慮就放下多年的穩定工作，遠從屏東奔赴宜蘭太平山，加入司機員培訓行列。

「就是想要挑戰不可能！」她表示，司機員要負責開車、保養，是名符其實的高山「黑手」，過去都是男性擔任，但她想要證明「女孩子也能做得到」，才毅然報名培訓

司機員受訓時間為期3個月，課程涵蓋基礎的車輛保養、機械常識、旅客服務等，每到終點還得學會「推車」，讓車頭完成轉向。

柳怡如坦言，她遠離老家屏東，在海拔2000公尺高山生活，加上「黑手」的粗重工作，確實讓她吃足苦頭；但首次踏上駕駛座，獨自駕駛蹦蹦車，山林、雲海在眼前變換，所有辛苦一掃而空，「原來我也能做得到！」