新住民職場體驗活動 「泰國徐若瑄」表現驚豔

趙月蓉（右）學習咖啡拉花。（記者王冠仁翻攝）

2018-09-19 14:33

〔記者王冠仁／台北報導〕移民署為照顧在台新住民，過去舉辦一系列新住民家庭教育課程，移民署台北市服務站在今天於一家速食店舉辦「職場體驗，新住民召集令」活動，活動中來自泰國的26歲趙月蓉因為外型亮眼，不僅有「泰國徐若瑄」的稱號，她從未做過霜淇淋，卻一次就能做出標準蛋捲冰淇淋，另速食店主管大為驚豔。

移民署台北市服務站今天在忠孝東路一家速食店舉辦「職場體驗，新住民召集令」活動，有近30位新住民及其眷屬參加，體驗製作蛋捲冰淇淋、咖啡拉花及漢堡製作等課程。其中來自泰國的趙月蓉，不僅外型亮眼，表現更是突出，令在場的速食店主管眼睛為之一亮。

速食店經理表示，要一次就拉出標準兩圈半的蛋捲冰淇淋，其實難度相當高，若沒受過訓練，不是拉得太多、就是拉到變形。但趙月蓉看了示範後就能一次到位，實在了不起。

移民署指出，趙曾是銘傳大學旅遊管理科系交換生，中文流利，來台就學期間與同班同學結為連理，今年初正式成為台灣媳婦。

移民署台北市服務站與速食店合作，規劃今年8至10月期間，在台北市、新北市、桃園市等7個縣市各辦2場「新住民職場體驗」活動，只要是新住民朋友及年滿16歲的子女及其眷屬都能參加。