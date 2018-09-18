醫病》女大生騎車「犁田」傷美腿 負壓療法助癒合

2018-09-18 17:45

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名何姓女大生，原本有一雙修長白皙的美腿，約2個多月前騎車「犁田」嚴重受傷，小腿肉被刮走一大塊，導致皮膚全層壞死，憂心美腿留疤讓她難過不已，所幸經醫師以清創手術移除壞死組織，再透過「負壓傷口療法」加速癒合，最後再進行植皮手術，讓患者傷口順利恢復。

這名何姓女大生，約2個多月前騎車發生車禍，人車倒地後因不小心又催動油門，導致整個人被往前拖行，右小腿外側因摩擦皮開肉綻，出現一個大傷口，因擔心未來留下疤痕影響美觀，讓她心情相當低落。

亞大醫院整形外科主治醫師鄭旭棠今天表示，患者到院後發現傷口面積大且深，為了加速傷口癒合，在進行清創手術後，決定為她進行「負壓傷口療法」，利用防水貼布、醫療專用泡棉和「真空抽吸器」隔離傷口與感染物質，藉由真空方式讓傷口內形成負壓環境。

醫護人員並持續抽吸傷口滲液及感染物質，讓健康組織維持濕潤卻不潮濕的環境，促進周邊血液循環，使肉芽組織快速生長，達到加速傷口癒合的效果，該名患者在進行負壓療法1個月後，傷口處已經佈滿肉芽組織，近日再安排進行植皮手術，幫助傷口最終癒合。

鄭旭棠指出，負壓傷口治療適用在急性和慢性傷口，包括深度的皮膚外傷，以及壓瘡、糖尿病潰瘍、皮膚移植等，因此種治療裝置需在醫護指導下操作，患者是否適合此治療方式，需由醫護評估傷口後決定。

鄭旭棠也提醒，此治療方式僅需每週換藥2次，且會促進傷口新生，並非所有傷口都適合以此方式治療，包括焦痂的壞死組織、傷口帶有惡性腫瘤、外露的血管，以及器官組織接合部位等都不建議採用此方式治療。