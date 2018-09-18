高血壓降不下來 「腎交感神經阻斷術」幫大忙

2018-09-18

記者陳建志／台中報導

29歲的林先生平時不熬夜、飲食也正常，但1年多前突然覺得脖子痠痛、頭暈，就醫檢查發現因家族遺傳罹患高血壓，且年紀輕輕血壓就飆高到200mmHg（毫米汞柱），服用6種降血壓藥1年，血壓還是降不下來。

醫師研判屬「難治型高血壓」，安排他接受「腎交感神經阻斷術」，治療後，血壓明顯降低，並改善腎功能，讓他恢復正常生活。

長安醫院心臟血管科主任高宏門表示，林先生服用降血壓藥1年，藥物陸續增加到6種，但血壓還是高達180-200mmHg間降不下來，因長期高血壓將對心臟、腎臟等器官造成傷害，容易出現中風、心肌梗塞，並會造成腎臟功能受損，擔心他年紀輕輕就要洗腎，建議接受「腎交感神經阻斷術」治療。

高宏門指出，交感神經是影響血壓的因素之一，「腎交感神經阻斷術」則是利用導管將高頻電波，分別在兩邊腎動脈血管壁上傳送數個神經阻斷點，以干擾過度活躍的交感神經，達到有效降低與控制血壓的目的，此治療只需局部麻醉、疼痛少，且傷口小也不需縫合，患者術後1個月恢復良好，目前血壓已可控制在120-140mmHg間。

高宏門指出，「腎交感神經阻斷術」因屬侵入性治療且需自費，目前一般都是患者服用3、4種以上藥物，血壓仍維持在160mmHg以上的難治型高血壓，才會建議接受此治療。

他提醒高血壓患者在接受治療後，仍須配合充足睡眠、飲食少鹽、運動，才能讓血壓維持正常。