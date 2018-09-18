《謠言終結站》打小孩屁股傷腦幹？ 「傷的是孩子自信心！」

2018-09-18

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「打小孩的屁股，臀部受到的力道會讓脊柱受傷，造成顱骨變形，引起腦幹損傷等嚴重後果」，但衛福部國健署澄清，其實一般打小孩的屁股時，臀部受到撞擊的力道，並不至於造成腦幹損傷，反而可能影響的是孩子的自信心與親子關係，仍建議父母必須謹慎而行。

書田診所小兒科主任醫師潘俊伸表示，以人體的脊椎到屁股來說，是呈現小山丘、由內向外的彎曲線條，因此一般家長打小孩的屁股時，通常僅會打在屁股的肉上，不太可能撞擊深處的脊椎，除非是刻意虐待，或是真的失手過度用力，且位置落在正中間，才有可能傷及脊椎，但照理應該也是局部損傷，不至於會延伸造成腦幹受傷。

國健署也指出，只有在臀部遭受到猛烈的撞擊時，例如由高處墜落或車禍衝擊的力道，才有機會將巨大的壓力經由脊柱傳到寰枕關節，進而造成顱骨變形，引起腦幹損傷。

不過，國健署提醒，雖然以打屁股做為體罰孩子的方式，不至於造成傳言中那麼嚴重的傷害，但體罰仍可能造成孩子自信心受損，並影響親子關係，父母必須謹慎而行。

潘俊伸也認為，從醫師的立場而言，實在不鼓勵對孩子採取體罰教育，畢竟體罰會造成孩子的自信心受損，並影響親子關係，因此現在真的都不建議採行這種方式。

潘俊伸並強調，每個孩子均是獨立的個體、擁有自主權，若父母無法向孩子說明為何行為不當，只是一味以強迫、粗暴的方式要求孩子就範，或許孩子當下會屈服而表現出乖乖聽話的模樣，但萬一始終無法理解，恐怕未來仍可能再犯，建議還是要重於溝通，讓孩子慢慢懂、慢慢學習。