患B肝沒追蹤 腹痛難耐竟已肝癌第3期

2018-09-18

文／陳家禹

37歲的黃小姐是業務員，不僅常常早出晚歸，與客戶喝酒博感情，也沒有定期追蹤B肝病情，直到日前腹部脹痛赴醫院檢查，發現竟是肝癌第3期，所幸透過「肝癌動脈化療（HAIC）」治療半年後，目前控制狀況穩定，讓黃小姐更加珍惜健康與親情的可貴。

黃小姐因持續不明腹痛就醫，經超音波檢查發現左肝有浸潤型肝腫瘤，由於腫瘤過大且侵犯到血管，合併肝門靜脈主幹部分阻塞，無法開刀切除。

「肝癌動脈化療」穩定病情

她雖罹患肝癌第3期，但肝功能尚可，故申請標靶藥物，合併施行「肝癌動脈化療」，治療4次後，腫瘤已明顯縮小，患者整體精神狀況也改善許多。

若是早期發現肝癌，通常可以手術或電燒等根除性治療，但若是中晚期肝癌患者，因腫瘤過大或雙側肝臟有多顆腫瘤，伴隨肝硬化及肝功能不佳、腫瘤侵犯到血管等原因，而無法開刀，這時可以考慮「栓塞」或「肝癌動脈化療」，萬一患者又合併肝門靜脈主幹阻塞，便不適合栓塞，則以肝癌動脈化療為最佳治療方案。

「肝癌動脈化療」不同於一般化療從中央靜脈給藥，而是從鎖骨下動脈裝置肝動脈導管，將化療藥物灌注至肝臟動脈，每4週打一次，連續打5天，因重複於病灶處施打藥物，可大幅降低副作用，不傷害到身體其他組織，進而提升治療效果，目前「肝癌動脈化療」已納入健保給付，以減輕病患經濟負擔。

若本身患有B肝或C肝，且生活習慣不佳，或飲酒過量的民眾，都屬肝癌高危險族群，應定期追蹤治療；若出現疲倦、不明原因體重下降、腹痛等症狀，更應立即就醫檢查，以免延誤治療黃金時間。

（作者為亞大醫院肝膽胃腸科主治醫師）