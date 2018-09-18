新北又多2例本土登革熱 中和、土城都中鏢

新北市今天新增2例本土登革熱，全市累計達35例，案例擴及中和區忠孝里與土城區日和里，衛生局已採取緊急防治作為。圖為日前執行噴消作業。（圖由衛生局提供）

2018-09-18 15:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今天新增2例本土登革熱，全市累計達35例，患者為中和區忠孝里37歲男性（案34）與土城區日和里68歲男性（案35），皆於9月11日出現發燒、頭痛、關節痛、骨頭痛、肌肉痛等症狀，經登革熱快篩陽性通報後確診，目前住院中，狀態穩定。

經調查，案34及案35以土城區日和里為主要活動範圍，與先前土城區首例（案25）有地緣關係，研判感染源與該區域有關，衛生局與環保局已針對病例活動範圍採取緊急防治作為。

衛生局表示，土城區8月31日確診首例本土登革熱病例，市府除執行緊急防治作為，並劃定12個風險里別，包括明德里、日新里、日和里、樂利里、學府里、學成里、學士里、裕生里、廣福里、埤林里、柑林里與中正里進行區塊防治，9月9日至10日間完成12里的孳生源清除與預防性噴消作業，區內公園、市場市集、校園等人潮聚集場域，搭配殘效性化學藥劑噴灑，強化防治效果。

此外，針對土城區高風險的3里，包括日和里、日新里、明德里，將於9日19日至20日加強進行戶外孳生源清除及預防性噴消作業，盼有效控制疫情。