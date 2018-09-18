關懷植物人 屏東植愛童樂會10月登場

屏東和平扶輪社與台糖屏東區處關懷弱勢植物人，將於下月舉行植愛童樂會，今天為活動暖身。（記者羅欣貞攝）

2018-09-18 14:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕創世基金會常年致力植物人照護，並以免費到院參訪關懷、企業團體說明會、或校園交通安全保腦宣導等方式，傳遞相關預防知識及生命教育，呼籲國人日常生活、駕乘車輛都應保護頭部安全，每年在屏東縣各級學校進行約120場保腦宣導活動。

台糖屏東區處今天（18日）與屏東和平扶輪社合作，響應創世基金會預防重於治療的理念，邀請屏東市歸來幼兒園5位保腦小尖兵，頭戴安全帽、配備齊全騎著腳踏車，到創世屏東院參加「植愛」模擬小路考。

主考官由壽山動物園「熊麻吉」擔任，細心指導小尖兵們正確的交通規則，小朋友們也聚精會神接受考驗，最後全部順利通過；這場路考活動，也為下月登場的公益童樂會進行宣傳。

屏東和平扶輪社社長，同時也是屏東警友會理事的楊金凱熱心公益，非常關注交通安全議題，盼為募集植物人服務經費盡心力，於是發起「植愛童樂會」，除獲屏東各友社響應，台糖屏東區處也加入，特別重新整理小火車展陳區場地，並提供腳踏車等做為摸彩品，更認捐童樂券做二次公益，轉贈弱勢兒童當天一起到場同樂。

「植愛童樂會-屏糖益起來」將於10月6日下午2點至6點，在台糖屏東區處舉行，民眾捐款500元，可索取入場券1張，活動有氣墊城堡、唱跳會、壽山動物園壽Q家族見面會、魔術表演及屏東縣政府交通隊交通安全宣導等活動；憑券入場可領取點心及玩具驚喜袋1份，還可參加摸彩。同時，活動現場捐出10張發票還可換取500公克特砂1包。