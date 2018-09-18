台南監獄內大學開課 未來還將申請設置碩士班

長榮大學在台南監獄開辦管理學程，創國內矯正機關先例。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-18 12:23

〔記者吳俊鋒／台南報導〕長榮大學去年在台南監獄開辦管理學士學位學程，創全國矯正機關先例，迴響熱烈，今年繼續招考，錄取者中約一半是來自外縣市的受刑人，還有高齡61歲的「老新生」；校方強調，3年後的畢業典禮，也將引進傳統的洗腳儀式，正申請設置碩士班，讓努力向學的受刑人有機會攻讀研究所。

南監今天舉行長大管理學程107學年度的開學典禮，典獄長郭鴻文主持，他希望學長們能給學弟留下好榜樣，更勉勵受刑人多充實自己，增廣見聞、瞭解新知，對未來出路也有幫助。

去年的管理學程錄取30名，其中8人因假釋或移監，目前大二生僅剩22人，而長大今年再招收22名新生，總計44人就讀，除了提供專業師資之外，原本每學分1350元，優惠收取800元，大學4年，可為受刑人節省約7萬元，減輕家屬的經濟負擔。

在監開設的管理學程，包含必修的國文、英文，以及音樂欣賞等通識課程，還有選修的行銷與生活、保健與生活、易經與人生、電影與人生、國際咖啡師證照、日語初級等，內容涵蓋多面向；長大校長李泳龍也到場致贈新生禮，隨後正式上課。

今年新生中，年紀最大的是61歲黃姓受刑人，因綁架案被判處無期徒刑，只有國小學歷的他，在花蓮監獄正德補校完成國、高中課程，報考長大管理學程，順利錄取。

已有6名內外孫的黃姓受刑人，在監徹底悔悟，重拾書本，繼續之前未完成的學業，讓生活充實，不浪費光陰，希望孩子們未來都能到場參加他的畢業典禮。

最年輕的新生則是24歲涂姓受刑人，他也是從花蓮監獄報考，順利錄取；而大二班長葉姓受刑人則感謝獄方與長大的協助，讓他們有難得的進修機會，大家都很認真，格外珍惜。