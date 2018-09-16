山竹走遠雨勢緩和 週一各地溫度上升 紫外線強注意防曬

「山竹」颱風已遠離台灣，台灣的天氣也將趨於穩定，雖然明天部分地區仍有短暫陣雨或雷雨，但雨量會比今天還少；明天的溫度也會再度上升，且紫外線指數也都在位高量與過量級。（資料照）

2018-09-16 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕「山竹」颱風已遠離台灣，台灣的天氣也將趨於穩定，雖然明天部分地區仍有短暫陣雨或雷雨，但雨量會比今天還少；明天的溫度也會再度上升，西半部高溫可達33至35度，而東半部高溫約31至33度，各地的紫外線指數也都在位高量與過量級。

中央氣象局預報，明天（17日）花蓮、台東、恆春半島及南部山區仍有短暫陣雨或雷雨，不過雨量會比今天少，而其他地區幾乎是多雲的天氣，不過中午過後有局部的短暫雷陣雨，又以各地山區和西半部近山區較易發生午後雷陣雨。

第22號中度颱風「山竹」雖然已遠離台灣，但基隆北海岸、宜蘭、臺南以南、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及附近海域仍容易發生8至9級的強風，大台北地區也容易出現較強陣風。

溫度方面，明天（17日）各地的氣溫上升，西半部高溫可達33至35度，東半部高溫約31至33度。

紫外線方面，明天有5個縣市的紫外線指數達高量級，17個縣市達過量級；其中台中市、彰化縣、台南市、金門縣、連江縣等5個縣市達高量級，而台北市、新北市、基隆市 、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣與澎湖縣等17個縣市達過量級。

氣象局提醒，民眾出門在外記得做好防曬準備，並盡量不要在上午10點至下午2點這段時間內，於烈日下活動。

空氣品質方面，明日（9月17日）北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級。

明天（9月17日）各地的氣溫上升，西半部高溫可達33至35度，東半部高溫約31至33度。（圖擷取自中央氣象局）

第22號中度颱風「山竹」已遠離台灣。（圖擷取自中央氣象局）

明天（9月17日）有5個縣市紫外線指數達高量級，17個縣市達過量級。（圖擷取自中央氣象局）