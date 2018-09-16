台南超級天團─美善大保貝隊演出 家長感動又感謝

2018-09-16 22:47

〔記者蔡文居／台南報導〕由5位身心障礙朋友加上1位長者所組成的「美善大保貝隊」，堪稱是「台南的超級天團」，成軍3年來，因成員特殊，在練習期間狀況百出，社工必需運用各種技巧及耐心引導練習，隨著演出場次的增加，隊員們也累積更多的自信心，也讓家屬看到他們改變，既感動又感謝。

「美善大保貝隊」已成軍3年並參與多次的演出及比賽，今天受邀參加台南市藥師公會舉辦籌備的「藥師來照護，親子健康走嘉年華會」，上台表演，和與會的貴賓、社工大跳「愛情恰恰」，獲得滿場掌聲。

美善基金會社資專員吳美智表示，美善基金會社會服務部102年起與朝皇宮及台南社大台江分校合作「保生健康中心」，以海尾朝皇宮為據點，陸續在溪頂寮保安宮及中洲寮保安宮，進行在地服務，共同宣導憨老家庭服務理念及醫療與用藥諮詢等。

社工為了鼓勵他們走出來，3年前成立了成立「美善大保貝隊」，首次參加比賽就獲得外界的肯定。其中，近30歲的阿全，多年前因一場嚴重車禍，而將自己封閉在家中，其父母帶他參與「保生健康中心」的活動後，逐漸地，他打開心門與大家溝通，原需坐輪椅也進步到可自行緩慢行走。

吳美智說，20多歲的阿政則是個活潑開朗的唐氏症青年，他媽媽知道他很喜歡表演，但苦無機會，去年看到阿政參與大保貝隊比賽演出，還一度感動得掉下淚來。