139線被稱冤氣重 民俗專家教你默唸這句安心行駛

行經139線要小心駕駛，也可默唸「好兄弟好姊妹，請讓我平安通過此路！」。（記者陳鳳麗攝）

2018-09-16 19:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕139線近來車禍頻傳，14日更發生送磚車在該路拋錨後，到南投市撞27車的嚴重車禍，139線被稱「冤氣太重」，讓很多汽機車駕駛心裡發毛而想改道。民俗專家廖大乙說，其實駕駛人不用害怕，只要行經彎路多的該路注意路況，另若相信有另一個空間的人，不妨默唸「好兄弟好姊妹們，請讓我平安通過這條路！」，一樣可以安心地行駛該路。

因為1個多月來死傷車禍頻傳，彰化市公所才與地方在139線合辦過路祭，14日卻又有1部載磚拖板車，先在139線花壇路段車身與車頭分離拋錨，等換過車頭後繼續往南投市行駛，卻在南投市嶺興路下坡路一路失控下衝，撞毀27部車，並造成6人輕重傷，重傷者還在加護病房。

該起嚴重車禍因載磚拖板車先在139線故障，排除問題後開至南投市變嚴重車禍，彰化市民俗專家蒲慶峰說139線冤氣太重，送煞沒有送乾淨，讓有些經常會行經該路往來彰化、南投的駕駛人感覺「毛毛的」，有人甚至想改走路程較遠的省道。

民俗專家廖大乙則請心裡覺得怪怪的民眾安心，他認為，造成車禍有很多是人為因素，過度疲勞、超載或車子有問題，所以應先排除人為因素，注意路況和車況，小心駕駛。若相信有另個空間，則不妨在常出事的地點，設置石敢當或其他提醒注意的指示牌，讓駕駛人行經提高警覺，而在宗教的角度，也可讓靈界眾生有個慰藉。

廖大乙也說，若常要行經139線，除注意路況小心駕駛外，駕駛人也可在心中默唸「好兄弟好姊妹，請讓我平安通過此路」，就可放心地通過。