有神無廟 六房媽斗南股新厝寮紅壇新建工程動土

有神無廟國家指定重要民俗，六房媽斗南股新厝寮紅壇新建工程動土。（記者廖淑玲攝）

2018-09-16 15:18

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣現存最大規模未以寺廟管理型態存在的六房媽祖，今天進行明年度斗南股新厝寮紅壇新建工程動土，由於六房媽沒有固定廟宇供奉，居無定所但香火鼎盛，獲文化部指定為國家重要民俗。

六房媽過爐活動是台灣有神無廟最大規模「媽祖搬家」的民俗活動，凝聚信徒的向心力，每年都吸引數萬信徒熱情參與，過爐活動規模一年比一年盛大，雲林縣政府2013年公告登錄「雲林六房媽過爐」為無形文化資產，2017年通過「國家重要民俗」審定。

雲林六房媽過爐是由斗南鎮、土庫鎮、虎尾鎮、斗六市及大埤鄉分成5股34庄頭依序輪流奉祀，有的村落甚至60年才能輪祀一次。

今天在明年度輪祀的斗南股新厝寮紅壇新建工程動土，雲林縣長李進勇、雲林縣長參選人張麗善、立委劉建國、雲林縣議會議長沈宗隆、雲林縣議員江文登、吳滄得、王秋足、斗六市長謝淑亞、虎尾鎮長林文彬、斗南鎮長張勝雄、雲林縣府民政處長程源宏等人及地方各級民代都到場與信眾一起見證。

擔任主祭官的李進勇祈求六房媽慈悲庇護縣民安居樂業，也感謝大家努力用心保存歷時超過350年的六房媽宗教資產，成為國家重要民俗文化。