疫病》5天前登革熱發病 60多歲婦忌諱就醫仍「趴趴走」

防疫人員對病例接觸者擴大採檢疫調。（衛生局提供）

2018-09-16 12:47

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市三民區今再增1例本土登革熱病例，累計高雄市第7例，此例與第2及3例居住地距離495公尺及80公尺，且3例均感染為第2型病毒，研判為社區群聚感染，衛生局表示，此確診病例住在疫情發生地，且5天前已發病，仍在社區「趴趴走」，若查明有規避、隱匿疫情，將裁罰6萬至30萬元。

衛生局表示，新增第7例確診病例，是60多歲女性，她居住於三民區安發里，本月10日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、嘔吐等症狀，自行服用退燒藥、沒有就醫，14日還回台南市佳里區老家，因症狀未緩解，當晚由家屬陪同至台南市醫院看診。

經醫院抽血檢查登革熱快篩NS1陽性，並被通報疑似登革熱，昨日下午返回高雄，衛生單位安排她住院防蚊隔離，目前收治住院中，昨日疾管署確診本土登革熱。

衛生局疫調發現，此病例無慢性病史、近期無出國史，活動地以住家為主，偶而至附近超商及公園活動，每週6、日固定回台南佳里區老家的菜園種菜。

衛生局指出，此病例居住地離第3例僅80公尺，本月10日即出現登革熱典型症狀，她因忌諱就醫，發病期間仍在住家、社區活動5日，防疫單位將查明，發病期間是否接受衛生局人員疫調，有沒有規避、隱匿之嫌？一旦查證屬實，將依法裁罰6萬至30萬元。

衛生局說，上個月底，三民區寶龍、安發里2例疫情，一週前已對此區域全面地毯式孳生源清除，15日再環境調查安發里，捕獲病媒蚊5隻，查獲38個積水容器，其中6個已孳生病媒蚊幼蟲，顯示社區病媒蚊密度仍高，民眾面對疫情的警覺度不足。

防疫人員戶外頂樓孳生源檢查及投藥。（衛生局提供）