南市出現首例本土登革熱 環局開罰15處工地

環保局近日加強工地稽查，15處工地遭開罰。（南市環保局提供）

2018-09-13 16:22

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市於10日出現今年首例本土登革熱病例，為南區明亮里的里民。南市環保局連日來前往南區明亮里及周邊鄰里稽查，發現有5處工地未落實「趕盡殺孓」，稽查人員分別於輪胎、塑膠水桶、樓地板、 電梯井等處發現積水及孑孓孳生，現場已立即要求工地清除改善並開單告發，累計近半個月以來已有15處工地因積水孳生孑孓遭開罰。

環保局表示，近期受連日降雨影響，加上午後又常有零星短暫陣雨，使得工地積水情形大增，為避免工區成為登革熱孳生源的溫床，日前豪雨過後便加強宣導工地加強登革熱防治，同時更針對東區、南區、北區、中西區、安南區、安平區、永康區、仁德區等病媒蚊指數較高地區展開深度稽查。

環保局表示，工地是僅次居家的登革熱高風險場所，當中廢容器、地下室、電梯井、樓地板、連續壁雙層壁內側及四周水溝等處是工地最常積水或有防疫漏洞的地方。

環保局呼籲工地一定要主動清除孳生源及清除積水，並徹底檢查戶內外孳生源，易積水處更應積極清理、投藥，防治孑孓孳生，另外可移動、不必要的容器也應立刻清除回收，無法移動或清除的大型積水處，則定期使用漂白水、殺蟲劑或投擲乳塊。

環保局強調，工地務必落實「巡、倒、清、刷」，清除孳生源，該局也將持續提高工地稽查強度，一旦查獲孳生登革熱病媒蚊孑孓，將依廢棄物清理法處3000元以上罰款。